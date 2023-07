Ciclone no RS: temporais causam alagamentos e bloqueio de estradas

O temporal causado pela formação de um ciclone extratropical neste sábado, 8, no Rio Grande do Sul gerou estragos em pelo menos duas estradas da região. As duas estão com o trânsito de veículos totalmente bloqueado.

As estradas bloqueadsa são a ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e uma passagem de pedra que funcionava como rota alternativa de tráfego após o temporal de 16 de junho ter destruído uma ponte na RS-494, entre Morrinhos e Três Cachoeiras, no Litoral Norte.

A previsão dos institutos de meteorologia é de que o volume de chuva no acumulado de sexta (7) e este sábado (8) fique entre 100 mm e 150 mm em Porto Alegre, cidades da Região Metropolitana, da Serra e do Litoral Norte do RS, além de áreas do sul e do leste de Santa Catarina.

Ainda segundo a Defesa Civil, os acumulados de chuva previstos até domingo (9) devem ficar entre 80 mm e 120 mm no estado, podendo chegar a 150 mm em algumas cidades. Além da chuva, o ciclone extratropical trouxe ao estado ventos de até 90 km/h nas regiões Leste e Nordeste do estado.

VEJA MAIS