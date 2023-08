Neymar se hospeda em mansão em Ibiza e piscina gigante chama atenção; veja a foto

Aproveitando uma temporada de descanso em Ibiza, na Espanha, Neymar chegou de jatinho à badalada ilha espanhola acompanhado de amigos e do pai. Logo, o craque e seus convidados fizeram registros da mansão onde estão hospedados e a piscina gigante chamou atenção. Parça de Neymar, Gil Cebola postou se refrescando na piscina. "Ombrinho ardendo", escreveu ele na legenda. Outros amigos, impressionados com o visual, também postaram fotos do local. Numa delas, foi possível ver a temperatura que fazia por lá: 25 graus.

Depois, Neymar seguiu com o pai e os amigos, incluindo também os parças Alan Brunheroto e Erik Marçal, para um passeio de barco pela região. O craque postou um foto e a frase escrita em sua camiseta chamou atenção: "preciso de espaço", escrito em inglês. Mais tarde, o craque mostrou que não era o único bom de bola famoso na ilha espanhola, posando ao lado de Vinícius Jr. e Éder Militão.

Confira a foto da piscina gigante da mansão aonde o craque se hospedou:

Piscina gigante da mansão em que Neymar está hospedado na Espanha (Foto Instagram @neymarjr)