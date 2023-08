Al-Hilal deve oferecer salário superior a R$ 420 milhões por ano para contratar Neymar

O clube saudita Al-Hilal deve oferecer um salário de 80 milhões de euros (R$ 429 milhões) por ano ao brasileiro Neymar Júnior. O atacante pediu recentemente para deixar o Paris Saint-Germain, mas sua prioridade é voltar a jogar pelo Barcelona.

As informações do jornal “L’Equipe” apontam para uma movimentação maior do Al-Hilal nos últimos dias. A equipe tem interesse pelo Neymar há algum tempo, mas o brasileiro não pretende deixar o futebol europeu atualmente.

O salário oferecido pelo Al-Hilal corresponde ao dobro recebido por Neymar no PSG. A busca por um reforço por parte do clube saudita também passou por Messi, que recebeu uma proposta de 500 milhões de euros para jogar por dois anos no país, mas escolheu o Inter Miami, dos Estados Unidos.

O maior interesse de Neymar atualmente é o Barcelona. Entretanto, o clube espanhol passa por problemas financeiros e pode não ser capaz de contratar o jogador. Além disso, Neymar não é visto com bons olhos pelo atual treinador do clube, Xavi.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)