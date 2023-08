Neymar avisou o PSG que pretende sair do clube até o final do mês; veja mais

Neymar deseja sair do PSG ainda nesta janela de transferências, de acordo com o jornal francês "L'Équipe". Segundo a publicação, o astro brasileiro informou ao clube seu desejo de atuar por outra equipe a partir da temporada 2023/24. Embora a imprensa espanhola sugira que a prioridade de Neymar seja voltar ao Barcelona, o técnico Xavi Hernández tem dúvidas sobre essa contratação.

De acordo com o periódico, Neymar teve uma reunião com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, no último domingo, durante a qual manifestou sua vontade de sair imediatamente. O jogador tem interesse em retornar ao Barcelona, que recentemente negociou Dembelé com o PSG.

No último fim de semana, Neymar e seu pai compartilharam fotos com o influente empresário israelense Pini Zahavi em suas redes sociais. Zahavi foi um dos responsáveis pela transferência do jogador do Barcelona para o Paris Saint-Germain em 2017, a maior da história do futebol.

SAIBA MAIS



Apesar de ter contrato com o PSG até junho de 2027, Neymar, aos 31 anos, enfrenta resistência de parte dos torcedores do clube francês, que chegaram a protestar em frente à sua casa pedindo sua saída ao longo da última temporada.

O brasileiro passou mais de cinco meses afastado dos gramados devido a uma grave lesão no tornozelo direito. Ele passou por cirurgia em março e perdeu o restante da temporada 2022/23. No entanto, Neymar retornou à ativa na última quinta-feira, marcando dois gols e dando uma assistência em um amistoso contra o Jeonbuk, da Coreia do Sul.