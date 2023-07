Ganso fala sobre possível retorno ao Santos e parceria com Neymar: '(Ele) Precisa se decidir'

Recentemente, o meia paraense Paulo Henrique Ganso concedeu entrevista ao podcast "Denílson Show", onde falou sobre vários assuntos, entre eles o carinho que nutre pelo Santos, clube que o revelou para o futebol, além de um possível resgate da parceria de sucesso com o atacante Neymar, atualmente no Paris Saint Germain.

"É um clube que tenho muito carinho, tenho muita gratidão. Não tem como não ter. Fiz uma história lá com títulos, passei na base. Mas, tenho isso na cabeça, mais para frente", afirmou o meia campeão da Libertadores pelo Peixe em 2011, tricampeonato paulista (2010, 2011 e 2012), da Copa do Brasil de 2010 e da Recopa Sul-Americana de 2012.

VEJA MAIS



Ao ser questionado sobre o ex-companheiro, Ganso brincou sobre o futuro do craque.

"Ele precisa se decidir. Pô, ele falou que era Mengão...precisa decidir o que quer, tem o Palmeiras também. Quem sabe mais para frente, né?", brincou o meia sobre Neymar. No início do mês, o craque autografou a camisa de uma torcedora do Flamengo e disse que torcia para o Rubro-Negro carioca.