Fernando Diniz deixa caminho aberto para reeditar parceria entre Ganso e Neymar na Seleção; vídeo

Fernando Diniz foi apresentado oficialmente pela CBF como o novo técnico da Seleção Brasileira na tarde desta quarta-feira (5). A entrevista coletiva foi realizada na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Durante a sabatina com jornalistas, Diniz comentou sobre a possibilidade de reeditar, na Seleção, a parceria entre o meia paraense Paulo Henrique Ganso, do Fluminense; e o atacante Neymar, do PSG. Ambos surgiram e fizeram muito sucesso juntos no Santos entre 2008 e 2012.

"Isso é uma pergunta muito precoce. Eu vou convocar os melhores que eu achar. Se o Ganso e o Neymar estiverem entre os melhores, vão ser convocados, nada é impossível", resumiu Fernando Diniz.

"Em relação ao Neymar, a palavra que me vem é quase que uma 'aberração'. É um super talento, que demora muito para nascer outro. O Brasil tem a sorte de aparecer jogadores assim de tempos em tempos. Temos que aproveitar o talento do Neymar", prosseguiu o treinador, deixando as portas abertas para o craque do Paris Saint-Germain.

Diniz substitui o interino Ramon Menezes no comando da Seleção Brasileira Masculina, que estava sem técnico oficial desde a saída de Tite, ao fim da participação do Brasil na Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Qual o tempo de contrato de Fernando Diniz na Seleção?

Ainda durante a entrevista coletiva, Diniz confirmou que seu contrato com a CBF tem, à princípio, a duração de um ano e que ainda não está definido se ele vai comandar a equipe também durante a Copa América de 2024, prevista para ser disputada entre junho e julho do ano que vem.

O técnico também se recusou a responder perguntas relacionadas a Carlo Ancelotti. O desejo do presidente Ednaldo Rodrigues é contar com o italiano no comando da Seleção após o fim do vínculo com o Real Madrid, em junho de 2024.

"Eu não sou uma pessoa de fazer muita projeção de futuro. Quero cumprir este prazo de 12 meses e olhar um dia de cada vez", disse Diniz quando questionado sobre a possibilidade de permanecer com um cargo na Seleção Brasileira caso Ancelotti seja mesmo contratado no ano que vem.

O novo técnico do Brasil vai conciliar o trabalho com o Fluminense ao longo deste um ano de contrato com a CBF. Fernando Diniz garantiu que terá total autonomia nas convocações e no trabalho à frente da equipe canarinho, sem nenhuma possível interferência de Ancelotti à distância.

"Eu vou convocar, quando estiver trabalhando na CBF, e procurar o melhor para a CBF. Vou analisar o futebol brasileiro todo e tomar a melhor decisão possível. Em toda convocação, sempre tem alguém questionando. Mas isso não pode ser baseado na falta de ética. [...] Meu estilo de jogo todos vocês conhecem. Vou tentar reproduzir aqui o que me trouxe aqui. O que terei é a melhor matéria-prima do mundo, com jogadores renomados", afirmou Diniz.

Quando Fernando Diniz estreia pela Seleção Brasileira?

A estreia do novo técnico no comando do Brasil será no dia 4 de setembro, na primeira rodada das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, que será nos Estados Unidos, México e Canadá. Os primeiros compromissos da Seleção serão contra Bolívia (04/09) e Peru (12/09). Há a expectativa que o duelo contra a Bolívia seja disputando em Belém - a CBF ainda não confirmou os locais em que mandará os jogos das Eliminatórias deste ano.