Neymar deixa Bruna Biancardi sozinha em casa para curtir noite com modelos gringas

Neymar Jr. voltou a se tornar o centro de polêmica da internet no último domingo (06). O jogador de futebol do PSG foi flagrado em uma balada em Ibiza, na Espanha, ao lado de supermodelos estrangeiras. Enquanto isso, a namorada grávida do menino Ney Bruna Biancardi estava no Brasil em casa.

O próprio jogador divulgou fotos para seus seguidores com as modelos. Neymar publicou algumas imagens da festa, incluindo um registro fotográfico ao lado da apresentadora Luciana Gimenez. Outros fotos da noitada mostram Neymar ao lado de diversas modelos internacionais. Uma das jovens, inclusive, postou um vídeo ao lado do pai do jogador de futebol, o empresário Neymar.

Por outro lado, Bruna Biancardi segue reclusa no Brasil. A modelo e influenciadora passou o fim de semana em São Paulo, onde aproveita alguns dias de descanso na companhia de amigos e familiares. Bruna segue fazendo diversas publicações nas redes sociais sobre o avançar da gestação de Mavie.

Neymar Jr. voltou a ser muito criticado nas redes sociais por causa disso. A situção ocorreu após a divulgação de vários casos de traição de Neymar à Bruna. Casos que ganharam tanta repercussão que o jogador veio à público se desculpar.