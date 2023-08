Confira possíveis destinos de Neymar após pedido para deixar o PSG

De acordo com a imprensa francesa, Neymar manifestou ao PSG a vontade de deixar o time ainda na janela de transferências desta temporada. O atacante teria comunicado a intenção durante um encontro com o presidente do Paris, Nasser Al-Khelaifi.

"Dois dias depois de pisar em solo francês, Neymar reuniu sua família e seu empresário, Pini Zahavi, em sua mansão. Todos chegaram ao acordo que a página do PSG precisa ser virada, de uma vez por todas", escreveu o jornal L'Équipe.

Fora isso, Neymar estaria ‘traumatizado’ com as manifestações que ultras do PSG fizeram na porta de sua casa, em maio deste ano, pedindo sua saída do clube. "Ele acredita que o clube não protege seus jogadores de forma suficiente dos problemas externos. Ele se sente exposto de uma forma que nunca ocorreu quando ele estava no Barcelona”, completou a publicação.

A prioridade do brasileiro é voltar ao Barcelona, mas a possibilidade de retornar à Espanha seria inviável com a oposição do técnico Xavi Hernández. O futuro do craque brasileiro é incerto atualmente, mas o que se sabe é que existe um leque de possibilidades.

No início do ano, o clube inglês Chelsea havia demonstrado interesse no jogador. Além dele, Neymar também é cotado fora da Europa, tendo a MLS, dos EUA e a Arábia Saudita como possível destino. O atacante tem contrato com o PSG até 2027 com ganhos de até € 40 milhões (R$216 milhões) por temporada. Qualquer operaçaõ de quebra de vínculo com o clube seria complexa.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)