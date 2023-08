Lago artificial da mansão de Neymar volta ser interditado pela Justiça

Em uma decisão obtida junto à 6ª Câmara de Direito Público do Rio de Janeiro, o Ministério Público de Mangaratiba conseguiu uma nova interdição do lago artificial construído na mansão do jogador Neymar. Há alguns meses, o atleta vinha enfrentando problemas com a secretaria ambiental da cidade devido à construção irregular em sua residência, o que já havia ocasionado multas anteriores.

A tutela de urgência determinou a manutenção da interdição das obras apenas em relação ao lago/piscina, ou seja, parte da propriedade. As demais áreas do imóvel não deverão ser afetadas pelo ato administrativo. O objetivo é evitar embaraços e prejuízos à fruição dessas áreas. A ordem foi emitida com caráter de urgência.

A multa aplicada a Neymar devido aos problemas apresentados na obra alcançou o valor total de R$ 16.010.000. Durante as fiscalizações, o pai do jogador também se envolveu em um incidente, sendo levado pelas autoridades por desacato, mas foi liberado algumas horas depois.

Entenda o caso:

Após ter a obra de sua mansão interditada e autuada, Neymar inaugurou o lago situado na propriedade em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, no dia 23 de junho. Mesmo diante da restrição imposta, Neymar Santos, pai do jogador, recebeu voz de prisão por desacatar a secretária do Meio Ambiente, Shayenne Barreto.

O jogador ignorou completamente as recomendações dos órgãos fiscalizadores e da Polícia Civil ao mergulhar no lago e realizar imagens para o reality show "Genesis Experience 4", produzido pela empresa Genesis Ecossistemas, que assinou o projeto do lago. Durante o evento de inauguração, Neymar também posou para fotos, deu autógrafos e interagiu com as pessoas presentes no local.

A situação continua sendo acompanhada pelas autoridades competentes e a interdição do lago/piscina na mansão de Neymar permanecerá em vigor até novas decisões judiciais.