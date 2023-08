Neymar e Verratti estão fora da próxima temporada do PSG, afirma emissora

O PSG descartou a participação de Neymar e Verratti na temporada de 2023/24 após uma reunião dos jogadores com o técnico Luis Enrique e o diretor, Luis Campos. A informação foi noticiada pela emissora ‘RMCSports’, que também afirma a saída de mais quatro jogadores, sendo eles: Juan Bernat, Renato Sanches, Hugo Ekitike e Mbappé.

VEJA MAIS

O brasileiro de 31 anos e o italiano de 30 já estavam fora dos treinamentos realizados nos últimos dois dias e não participaram do Media Day - evento do Paris Saint-Germain para sessão de fotos da temporada 2023/24.

De acordo com a imprensa francesa, Neymar anunciou à diretoria parisiense nesta semana, a vontade de deixar o clube e ser vendido ainda em agosto. O craque brasileiro teria comunicado a intenção durante um encontro com o presidente do Paris, Nasser Al-Khelaifi.

Com futuro incerto, Neymar é cotado pelo Chelsea, que expressou interesse no atacante neste ano, pelo MLS (Major League Soccer), dos Estados Unidos, e pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Enquanto isso, Marco Verratti também teria recebido uma proposta milionária do Al-Hilal, comandado pelo técnico português Jorge Jesus.

Campeonato Francês

Neste sábado (12), o Paris Saint-Germain enfrenta o Lorient, às 16h (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela primeira rodada do Campeonato Francês 2023/24.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)