Dembélé, do Barcelona, será o novo reforço do PSG por 50 milhões de euros

O jogador francês Ousmane Dembélé, de 26 anos, foi contratado pelo Paris Saint-Germain na última segunda-feira (31), afirma o jornalista Fabrizio Romano. A equipe pagou 50 milhões de euros (R$267 milhões) pelo atleta, que já está em Paris para realizar os exames médicos e assinar o contrato que será válido até 2028.

VEJA MAIS

Dembélé vinha sendo sondado pelo PSG como um possível substituto para Kylian Mbappé, que deve deixar a equipe nesta temporada. O jogador inclusive não participou do amistoso entre Barcelona e Milan na última terça (1º), nos Estados Unidos, por conta da transferência.

O francês foi revelado pelo Rennes, da França, e jogou no Borussia Dortmund até 2017, quando foi contratado pelo Barcelona. O atleta jogou menos do que o esperado no time espanhol, tendo ficado mais de 100 jogos de fora por conta de lesões. Foram 185 jogos com a camisa do clube catalão, 40 gols marcados e 43 assistências.

Em toda sua carreira, Dembélé já conquistou três vezes o Campeonato Espanhol, uma vez a Taça da Alemanha e uma vez a Copa do Mundo. Jogando pelo Barcelona, já enfrentou o PSG três vezes, tendo perdido dois jogos e empatado um. O jogador estava em campo na derrota do Barcelona por 4 a 1 nas oitavas de final da Champions League de 2020/21.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)