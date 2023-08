Mbappé não renova com PSG e aguarda proposta do Real Madrid

A novela envolvendo Kylian Mbappé e sua situação no Paris Saint-Germain (PSG) finalmente teve um desfecho. Como era de se esperar, o atacante não estendeu seu contrato com o clube francês e decidiu deixar passar o prazo de renovação até 2025. Com isso, essa será a última temporada do jogador no PSG, até a metade de 2024.

Desde junho, Mbappé já havia deixado claro a sua decisão de não renovar o contrato. Porém, ano passado, o craque chegou a posar com uma camisa estampada com o número 2025, levantando especulações e dando expectativa para os torcedores.

O prazo limite para a decisão se encerrou na última segunda-feira, dia 31 de julho, e agora Mbappé já está disponível para transferência. Vários clubes têm demonstrado interesse no atacante, incluindo Manchester United, Chelsea, Tottenham e Barcelona. Apesar de estar sendo muito disputado, o atacante expressou seu desejo de ir para o Real Madrid.

Enquanto o PSG aguarda uma proposta do clube espanhol, o Real Madrid parece ciente de que pode esperar e contar com o jogador de graça na temporada 2024/25, sem precisar pagar os altos valores exigidos pelo clube francês.

Enquanto o futuro de Mbappé se desenrola, o PSG continua a busca por reforços para o seu ataque. Harry Kane é um dos alvos. Além disso, existe a possibilidade de contratar Dembélé, do Barcelona, nos próximos dias.

Com a estreia pelo Campeonato Francês marcada para o dia 12 de agosto, contra o Lorient, o PSG terá que lidar também com a expectativa pelo retorno de Neymar em campo.

*Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)