PSG define valor para vender Mbappé; equipe francesa quer Dembelé, do Barcelona

O Paris Saint-Germain já definiu qual o valor mínimo que aceitará pelo atacante francês Kylian Mbappé, segundo o jornal "Marca". O clube pede 250 milhões de euros (R$1,3 bilhão) pelo jogador, que já recusou uma proposta do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

VEJA MAIS

O contrato de Mbappé com o PSG se encerra na metade do ano que vem e o clube luta para que o craque tome uma decisão: a renovação do contrato ou saída nesta janela de transferências.

O principal clube interessado na contratação do francês é o Real Madrid, que já conta com diversas estrelas do futebol mundial, como o brasileiro Vinícius Júnior, o inglês Jude Bellingham e o goleiro belga Courtois.

Recentemente, o jogador que tem treinado afastado do restante do elenco do PSG, recusou uma proposta do Al-Hilal, que ofereceu 700 milhões de euros (R$3,65 bilhões) ao jogador por um ano de contrato.

Para substituir Mbappé, a equipe francesa irá ao mercado em busca do atacante do Barcelona Ousmane Dembelé. Segundo o jornal espanhol "As", o jogador é o principal alvo do PSG na atual janela de transferências. A multa rescisória de Dembelé é de 100 milhões de euros (R$520 milhões), mas o clube espanhol estaria disposto a negociar o jogador por um valor inferior.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)