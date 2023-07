Luis Henrique é cauteloso sobre presença de Neymar no PSG: ‘Haverá mudanças’

Luis Henrique foi confirmado como novo técnico do Paris Saint-Germain na última quarta-feira (5). O espanhol tem passagem pelo Barcelona, onde atuou de 2014 a 2017 e comandou Neymar na melhor fase de sua carreira.

Sob comando de Luis Henrique, Neymar teve o melhor desempenho de sua carreira em 2014/15, quando conquistou a Champions League, Campeonato Espanhol e a Copa do Rei.

Entretanto, a parceria entre o atacante e o técnico ainda é incerta. Ao ser questionado sobre a presença do brasileiro em seu novo projeto, Luis Henrique se esquivou de uma possível confirmação e disse que não conversou com o jogador.

“Não, não falei com ele. Falei com Kimpembe, Mukiele e Nuno Mendes, porque os vi aqui. Mas não falei com nenhum outro jogador do elenco. Vamos ter a chance de nos encontrar, eu adoraria dar esse tipo de informação (...) Vamos conversar com os jogadores. Eu não quero impor nada”, frisou o espanhol.

Sobre o futuro do time, o técnico afirmou que haverá mudanças. “Claro, o PSG tem um elenco de primeiro nível. Haverá mudanças, é uma nova era. Como o presidente disse, tenho um estilo muito claro de jogo, e queremos nos manter firmes nesse estilo ofensivo, que agrada a torcida", completou.

O espanhol também falou sobre Mbappé, que recebeu ultimato do presidente do clube afirmou que não irá renovar contrato.

“Vamos tentar manter o melhor elenco possível. Estou contando com todos os jogadores que têm contrato e os que vamos contratar. A janela de transferências está em mudança constante. O que eu discuto com o presidente e com Luis Campos (diretor) fica entre a gente", finalizou.

Contratado até 2025, o espanhol substitui o ex-técnico Christophe Galtier. O PSG deve se reapresentar na próxima segunda-feira (10), no Japão, onde realizará parte da pré-temporada.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)