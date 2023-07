Neymar teve maior desempenho com Luis Henrique, novo técnico do PSG

Com a apresentação de Luis Henrique como novo treinador do Paris Saint-Germain nesta quarta-feira (5), torcedores avaliam o desempenho de alguns jogadores sob o comando do técnico.

Entre eles, está Neymar, comandado pelo espanhol em 145 jogos do Barcelona, onde Luis Henrique ficou de 2014 a 2017. Na época, o camisa 11 do Barça marcou 90 gols e distribuiu 45 assistências. Esse será o segundo encontro entre o brasileiro e o espanhol.

VEJA MAIS

Com ótimo desempenho, eles conquistaram sete títulos para o clube merengue, incluindo a Champions League da temporada 2014/15, onde Neymar marcou gol na final. No entanto, o futuro do craque na próxima temporada do Barcelona continua incerto. Em coletiva, o técnico comentou sobre a situação:

“Ainda não falei com Neymar. Se ele deveria fazer parte do meu projeto? Esse tipo de informação eu gostaria de passar para vocês, mas faz parte de uma informação interna”, explicou Henrique.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)