PSG contrata Luís Enrique, ex-técnico da seleção espanhola que já treinou Neymar no Barcelona

O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira (5) a contratação de seu mais novo técnico: Luis Enrique, ex-técnico da seleção da Espanha. O anúncio ocorre após semanas de expectativa para a definição do novo homem à frente do time francês, que ainda conta com Neymar e Mbappé.

Luis Enrique chega para substituir Christophe Galtier, que chegou a ser campeão do Campeonato Francês mas foi eliminado nas oitavas de final da Copa da França e da Champions League. Luis Enrique estava sem um time desde o final da Copa do Mundo de 2022, quando deixou a seleção espanhola.

O treinador foi contratado por duas temporadas (2023/24 e 2024/25) e poderá renovar por mais um ano. Como treinador, tem títulos apenas com o Barcelona:

3x Copa da Espanha;

2x Campeonato Espanhol;

1x Champions League.

1x Mundial de Clubes.

Reencontro com Neymar

O treinador espanhol voltará a treinar o atacante Neymar, com quem teve uma boa relação no Barcelona entre 2014 e 2017, na melhor fase da carreira do camisa 10 da seleção brasileira.

O técnico começará a preparação para a próxima temporada ainda neste mês, quando viaja com a equipe principal para o Japão, entre os dias 22 de julho e 2 de agosto. Veja o momento da apresentação:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)