'São os dois melhores', diz Messi sobre Guardiola e Luis Enrique

Com uma parceria de sucesso com Pep Guardiola e Luis Enrique no Barcelona, o argentino Lionel Messi disse que os dois são os melhores treinadores com quem trabalhou no clube catalão. Em entrevista ao jornalista Jordi Évole, no canal "La Sexta", o camisa 10 disse que ambos ajudarão em seu crescimento.

- Ele (Guardiola) tem algo especial. Ele faz você ver as coisas de uma maneira diferente. Como ele preparava os jogos, como nos preparava defensivamente, como atacar. Eu tive o azar, entre aspas, de ter Guardiola e Luis Enrique muito de perto, os dois melhores. Tê-los com tanta frequência e tão rápido me fez crescer muito no futebol e na sabedoria tática - disse Messi.

O argentino tem contrato com o Barcelona somente até o final da temporada e seu futuro está indefinido. Após tentar sair do clube em agosto, o jogador parece já ter superado este episódio e deu uma pista sobre o que pode acontecer depois de junho.

- Agora estou bem. Fiquei muito mal no verão, por causa do final da temporada e o que aconteceu. Mas agora me sinto bem, ansioso e animado. Eu sei que o clube atravessa um momento difícil, como equipe e instituição, mas estou ansioso pelo que vem por aí.

Outro tema abordado pelo astro blaugrana foi sobre sua vida pessoal. De acordo com o jogador, em alguns momentos a fama o atrpalhou.

- Sou privilegiado por tudo vivi, mas há momentos em que gostaria de ser anônimo. Gostaria de poder desfrutar de ir a um mercado, um cinema ou um restaurante, principalmente quando estou com meus filhos - concluiu.