Botafogo vence clássico contra o Vasco e mantém vantagem de sete pontos na liderança do Brasileirão

Em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Vasco por 2 a 0 no estádio Nilton Santos neste domingo (2). Desde o início do jogo, o Glorioso demonstrou controle absoluto das ações, mantendo a vantagem durante todo o tempo. Luis Henrique e Carlos Alberto foram responsáveis pelos gols da equipe.

Com esse resultado, o Botafogo permanece na liderança do Brasileirão com 33 pontos, mantendo uma considerável margem de oito pontos em relação ao segundo colocado, Grêmio. Enquanto isso, o Vasco da Gama continua na zona de rebaixamento, acumulando apenas nove pontos conquistados.

O primeiro tempo foi marcado pelo excelente desempenho do Botafogo, que dominou completamente o jogo. A equipe comandada por Cláudio Caçapa criou diversas oportunidades de gol e poderia ter saído na frente. Já o Vasco, seguindo sua proposta de jogo, se manteve na defensiva. Apesar de nem sempre ter se mostrado bem organizado, conseguiu segurar o empate até o intervalo.

Na etapa final, a história se repetiu: o Botafogo pressionando e o Vasco tentando se defender. Aos 8 minutos, no entanto, a zaga do Cruz-maltino foi vazada por Luis Henrique, que aproveitou uma bela assistência de Tiquinho. Os visitantes até tiveram uma grande chance de marcar com Alex Teixeira, mas não conseguiram converter. No final, ainda houve tempo para o Glorioso ampliar o placar com Carlos Alberto.

O Botafogo, líder do Brasileirão, só retorna ao campo no domingo (9), às 18h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Grêmio. Já o Vasco irá jogar no sábado (8), no mesmo horário, contra o Cruzeiro. Ambas as partidas são válidas pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.