Partidas da Copa Pará Feminina Sub-17 tem W.O na rodada de estreia; veja resultados

Duas partidas finalizadas em W.O marcaram a rodada de abertura da Copa Pará Feminina Sub-17. Nesta quarta-feira (15), em partidas disputadas no Centro da Juventude (CEJU), em Belém, Remo e Cruzeirão saíram de campo vencedores sem mesmo a bola rolar. Por outro lado, Tiradentes e Boca Júnior precisaram superar adversários para somar os primeiros pontos na competição.

As quatro partidas da primeira rodada ocorreram em dois blocos: duas pela manhã e duas pela tarde. Às 9h30, no Campo I do Ceju, o Boca Júnior bateu o Atlético JM9 por 4 a 0. No mesmo horário, já no Campo II, as meninas do Paysandu não seguraram o Tiradentes, que venceu o duelo por 2 a 0.

À tarde, as duas partidas marcadas para começar às 15h30 terminaram em W.O. O motivo: duas equipes não compareceram ao local de jogo. Dessa forma, o Remo, que enfrentaria a Esmac, e o Cruzeirão, que duelaria com o Pinheirense, foram declarados vencedores e somaram os primeiros pontos no torneio.

Com os resultados da primeira rodada, o Cruzeirão lidera o Grupo A, seguido pelo Tiradentes. Ambas as equipes têm três pontos ganhos, mas o Cruzeirão leva vantagem pelo saldo de gols, já que uma vitória por W.O é registrada, para fins estatísticos, como 3 a 0. Já no Grupo B, o primeiro colocado é o Boca Júnior, seguido de perto pelo Remo.

Regulamento

Os oito clubes participantes da competição foram divididos em dois grupo de quatro equipes cada. Na primeira fase, os times de um grupo enfrentam as equipes de outro, totalizando quatro jogos para cada. As duas agremiações mais bem colocadas em cada grupo avançam às semifinais.

Os duelos das semifinais e a final serão disputados em jogo único, e estão previstas para serem realizadas em junho. No entanto, as datas ainda serão definidas pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

Confira os jogos da próxima rodada da Copa Pará Feminina Sub-17

2º rodada

Paysandu X JM9 FC - 18/05 - 15h30 - CEJU 1

Remo X Tiradentes - 18/05 - 15h30 - CEJU 2

Pinheirense X Esmac - 19/05 - 15h30 - CEJU 3

Boca Jr. X Cruzeirão - −19/05 - 15h30 - CEJU 4