Com oito equipes, Copa Pará Feminino Sub-17 começa nesta quarta-feira (15), em Belém

A Copa Pará Feminino Sub-17 começa nesta quarta-feira (15), em Belém, no Centro Esportivo da Juventude, o CEJU. Neste ano, oito times disputam o título paraense. A equipe do Remo é a atual campeã do torneio e vai em busca do bicampeonato.

O Remo é comandado pelo técnico Allysson Costa. Após o título da última edição, o time está confiante para repetir o resultado e sair campeão. Sophia Maiorana é atleta do Leão Azul. Em contato com o Núcleo de Esportes de OLiberal, ela contou que o grupo está se preparando há mais de dois para chegar forte na competição.

"A preparação está sendo feita com o auxílio da diretoria e dos treinadores, começou há dois meses e será anual, para que possamos jogar regularmente. Além disso, já estamos [pensando] em outras competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro, que estamos tentando vaga para disputar. No ano passado, a categoria sub-17 do Remo foi campeã da competição e a expectativa para o campeonato é boa", declarou a jogadora de apenas 17 anos.

Regulamento

Além do Remo, vão disputar a Copa Pará o JM9 FC, Boca Júnior do Pará. Paysandu, Tiradentes, Esmac, Cruzeirão e Pinheirense. Os clubes foram divididos em dois grupo, A e B.

A primeira fase terá quatro rodadas. Os times da chave A encaram as equipes do grupo B, mas cada clube pontua dentro do seu chaveamento. Apenas os dois melhores clubes avançam para as semifinais.

Equipe azulina busca bicampeonato (Divulgação / Sandro Galtran)

Os dois primeiros jogos do torneio ocorrem na manhã de quarta-feira (15). O JM9 FC vai encarar o Boca Júnior, às 9h30, no campo 1 do Ceju. No mesmo horário, o Tiradentes enfrenta o Paysandu, no segundo campo.

A partir das 15h30, começa o duelo entre a Esmac e o Clube do Remo, no primeiro campo. No campo 2, ocorre a partida entre Cruzeirão e Pinheirense. Os jogos das semifinais e a final estão previstas para serem realizadas em junho, mas, a data ainda será definida pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

Importância

A base é o principal meio de desenvolvimento para atletas de qualquer modalidade. Especialmente no futebol feminino, que muitas das vezes não recebe investimentos e visibilidade, fomentar competições como essas são de extrema importância para as jogadoras que sonham em seguir no esporte.

"Para nós atletas azulinas, os torneios são essenciais para o nosso desenvolvimento. Eles nos desafiam a melhorar e ficamos mais motivadas, já que sabemos que assim, temos mais oportunidades para olheiros, e até mesmo para o treinador do profissional visualizar o nosso futebol", apontou Sophia Maiorana.

Confira a tabela da Copa Pará Feminino Sub-17

1º rodada

JM9 FC X Boca Jr. - 15/05 - 09h30 - CEJU 1

Tiradentes X Paysandu - 15/05 - 09h30 - CEJU 2

Esmac X Clube do Remo - 15/05 - 15h30 - CEJU 1

Cruzeirão X Pinheirense - 15/05 - 15h30 - CEJU 2

2º rodada

Paysandu X JM9 FC - 18/05 - 15h30 - CEJU 1

Clube do Remo X Tiradentes - 18/05 - 15h30 - CEJU 1

Pinheirense X Esmac - 19/05 - 15h30 - CEJU 1

Boca Jr. X Cruzeirão - −19/05 - 15h30 - CEJU 2

3º rodada

JM9 FC X Clube do Remo - 22/05 - 9h30 - CEJU 2

Tiradentes X Pinheirense - 22/05 - 9h30 - CEJU 1

Esmac X Boca Jr. - 22/05 - 15h30 - CEJU 1

Cruzeirão X Paysandu - 22/05 - 15h30 - CEJU 2

4º rodada

Pinheirense X JM9 FC - 31/05 - 9h30 - CEJU 1

Boca Jr. X Tiradentes - 31/05 - 9h30 - CEJU 2

Paysandu X Esmac - 31/05 - 15h30 - CEJU 1

Clube do Remo X Cruzeirão - - 31/05 - 15h30- CEJU 2