Poze do Rodo faz test drive em carro igual ao do jogador Rony, mas compra outro de quase R$ 1 mihão

Flamenguista raiz, o MC Poze do Rodo publicou no seu no Instagram o momento em que escolhia seu novo carro. O cantor compareceu na loja usando um short esportivo, sem camisa e descalço, e isso chamou a atenção de alguns internautas, que destacaram a simplicidade do carioca.

Na sequência dos vídeos ele explicou que muitas pessoas disseram para ele escolher o carro vermelho, que é um Corvette, igual ao do jogador paraense Rony, do Palmeiras. Os internautas chamaram atenção justamente pela cor do veículo, que faz referência ao Flamengo. "Esse é brabo, mas para mim não dá, muito baixo, tem que ter paciência para passarnos quebra-molas (risos). Coisa que não tenho", escreveu o artista ao mostrar o vídeo dele entrando no Corvette.

Porém, Poze escolheu uma BMW X6, avaliada em quase R$ 750 mil. “Eu sou fanático por BMW, tá ligado? Eu já tenho uma X5, agora vou pegar uma X6”, explicou.

O artista ainda explicou uma das suas paixões: “Ter vários carros? Não! Sou fanático em ouro. Mas meu carro deu ruim o teto solar, fui lá comprar mais um”. Além disso, contou que tentou comprar uma X7, mas acabou desistindo por conta da burocracia.

“Acabou que eu parei na X6 mesmo, pretona, braba, estaciona pelo celular. Vou nem mostrar, vou esperar chegar para vocês verem ao vivo. Espera! Bagulho que estaciona pelo celular”, declarou.