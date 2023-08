Celebridade: Com salário milionário, paraense Rony tem carro popular e faz publipost no Instagram

Com quase dez carros na garagem, o paraense Rony, que joga no Palmeiras, saiu do treino está semana pilotando um veículo popular. O carro é modesto, mas nem tão simples assim. O Celta na cor vermelha tem apenas duas portas, mas o banco é couro branco, o aro das rodas é modificado na roda e volante também ganhou um up.

Os fãs ficaram animados pelo carro não seguir a linha dos escolhidos pelos jogadores de alto nível, e comemorarm um fato de poderem ter um veículo estilo o do jogador.

Porém, o modesto Celtinha, avaliado em cerca de R$ 19 mil, faz parte da coleção de carros do jogador. No ano passado, ele já foi treinar usando uma Mercedes preta e uma BMW azul celeste.

O paraense também tem na sua garagem um Chevrolet Corvette avaliado em meio milhão de reais. Quem contou sobre a compra, foi o próprio vendendor. No Instagram, o perfil @tcar, postou uma compra que o jogador fez na loja.

Além disso, mesmo que com discrição, o atacante Rony tem status de celebidades. No seu perfil com Instagram com mais de 1,5 milhões de seguidores, ele compartilha campanhas publiciárias que participa e até publipost, usando sua imagem e influência também para ganhar uma grana.

