Rony publica vídeo com a música 'Traficante do Amor' antes de Brasil x Guiné; vídeo

O atacante Rony foi relacionado, neste sábado (17), para a segunda partida com a Seleção Brasileira. No entanto, uma postagem do jogador, horas antes do duelo amistoso contra Guiné, chamou a atenção nas redes sociais. O jogador publicou um vídeo, embalado pela canção Traficante do Amor, do cantor paraense Wanderley Andrade.

No vídeo é possível ver algumas imagens da torcida brasileira e de Rony em ação com a Amarelinha, junto com a frase "vamos juntos". A postagem foi feita no instagram. Confira: