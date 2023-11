Zagueiro Nino deve deixar o Fluminense após o Mundial de Clubes

O zagueiro Nino, capitão do Fluminense na vitória da Libertadores, não vai mais fazer parte da equipe tricolor em 2024. Ele deve assinar com o Nottingham Forest, da Inglaterra. A ida do jogador para a Europa só deve ocorrer após o Mundial de Clubes, a última competição que deve disputar com o clube carioca.

O Nottingham Forest já teria até mesmo se comprometido em pagar a multa rescisória de Nino. Os ingleses devem investir $7 milhões de euros, cerca de R$37 milhões, pela contratação do jogador. O Fluminense deve receber cerca de R$22 milhões, 60% deste valor, e os 40% restantes devem ir para o Criciúma, ex-clube de Nino.

Ao ser questionado sobre a saída do Fluminense, em entrevista, o zagueiro desconversou. “Fiquei sabendo hoje de manhã. Não é algo que eu gostaria de falar no momento porque nada além da final de amanhã me interessa”, disse.

O contrato de Nino era válido até o fim de 2024, e ele já poderia sair de graça da equipe em julho do próximo ano. A tendência já era de não renovação, e o zagueiro já teria sinalizado a vontade de ir para a Europa, só teria permanecido para disputar a Libertadores a pedido do técnico Fernando Diniz.

Nino teria até mesmo recebido propostas mais vantajosas, do Almería, da Espanha, e do Besiktas, da Turquia, mas escolheu atuar no futebol inglês. Antes, em 2022, o jogador chegou a aceitar a proposta de $5 milhões de euros do Tigres, do México, no entanto, o Fluminense e o Criciúma não teriam chegado a um acordo sobre valores.