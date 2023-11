Após conquista da Libertadores, Fluminense marca data de festa oficial do título; confira

A festa do título da Libertadores do Fluminense já tem data marcada. O clube anunciou que a comemoração oficial deve ocorrer no dia 12 de novembro, a partir das 9h, no Centro do Rio de Janeiro.

A festa, que vai ocorrer no dia seguinte ao Fla-Flu marcado pela 34ª rodada do Brasileirão, terá trio elétrico carregando os atletas e a taça. O clube informou que também haverá shows de artistas nacionais.

Antes da conquista da Libertadores, o Fluminense não tinha feito um planejamento prévio com os órgãos de segurança pública. Por conta disso, a festa oficial não foi realizada neste domingo, dia seguinte ao título.

Além da comemoração confirmada para o próximo domingo, haverá o reencontro da torcida com os jogadores e a taça da Libertadores no Maracanã. O festejo ocorrerá no primeiro jogo do Flu como mandante depois da conquista da Libertadores.