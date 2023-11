Técnico do Boca Juniors pede demissão após derrota contra o Fluminense na Libertadores

Em comunicado, o Boca Juniors afirmou que o técnico Jorge Almirón pediu demissão da equipe argentina logo após a derrota do time para o Fluminense, pela Libertadores. A informação já circulava entre os meios de comunicação do país e foi confirmada no fim da noite de domingo (5) por meio das redes sociais do clube.

"O Boca Juniors comunica aos sócios, sócias e simpatizantes que este domingo, 5 de novembro, depois das 21 horas, Jorge Almirón informou que o seu corpo técnico, com contrato em vigor até ao fim da temporada, tomou a decisão pessoal de não continuar. A nossa instituição agradece os serviços prestados por todos eles e deseja os maiores sucessos para o futuro", escreveu o Boca.

Logo depois da delegação argentina retornar do Rio de Janeiro para Buenos Aires, Almirón participou de uma reunião com o vice-presidente do Boca, Juan Roman Riquelme.

Segundo divulgado pelo jornal "Olé!", no meio da conversa", o então técnico disse que iria deixar o clube. O vice-presidente aconselhou Jorge Almirón a não tomar a decisão de forma precipitada, mas não teve sucesso na tentativa.

Jorge Almirón chegou ao Boca em abril deste ano e comandou a equipe argentina em 39 jogos. De lá até aqui, foram 16 vitórias, 12 empates e 11 derrotas, incluindo a Libertadores.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)