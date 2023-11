Técnico de vôlei, suspeito de estupros, é preso dormindo com jogadores adolescentes em Manaus

O técnico da Seleção Amazonense de vôlei sub-20, Walhederson Brandão Barbosa, de 40 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (14), em Manaus (AM), por suspeita de estupro. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, o homem estaria dormindo com dois menores de 15 anos no momento da prisão.

A Operação Bloqueio, realizada pela Polícia Civil, foi que resultou na prisão do técnico. Ainda segundo a Polícia, Walhederson é suspeito de abusar de jogadores na faixa etária entre 15 e 17 anos, e foi preso na casa dele, na Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus.

Quando os investigadores entraram na casa do técnico, descobriram que seis adolescentes estariam morando com ele, e dois dormindo na mesma cama que o suposto abusador. Cinco vítimas já prestaram depoimento à Polícia, e afirmaram que em troca de vagas no time, precisavam fazer sexo com o treinador, que filmava os abusos.

"Ele praticava atos sexuais contra os adolescentes com a promessa de torná-los atletas profissionais em times de prestígio", divulgou a Polícia Civil.

A justiça decretou a prisão temporária dele, por 30 dias, e Walhederson deve responder por favorecimento à prostituição e exploração sexual dos alunos.

A Federação Amazonense de Voleibol repudiou o caso e disse estar à disposição da justiça para prestar esclarecimentos, e se manifestou em nota após a prisão do treinador, declarando não tolerar qualquer tipo de assédio.

“Seus profissionais devem ter, além da competência que o cargo exige, compromisso com a conduta pessoal”, afirma na nota.

Ainda segundo a Federação, o técnico foi suspenso das atividades. “Enquanto as autoridades tomam as providências, a FAV opta por suspender o referido técnico de todas as atividades oficiais desta federação, bem como suspender por tempo indeterminado o registro Nacional de treinador no Sistema Nacional de Registro”, disse.