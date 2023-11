Suspeita de estupro: professor de Educação Física é preso em São Félix do Xingu (PA)

A Polícia prendeu o professor de Educação Física, Otaniel Ferreira, no município de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará, sob acusação de prática de estupro contra uma mulher em condições de vulnerabilidade. Na sexta-feira (10), a prisão foi confirmada. A vítima em questão pode ter sido embriagada ou dopada, como investigam os policiais. Otaniel dá aulas na rede pública de ensino no município.

O docente foi preso a partir de imagens de vídeo indicando que ele estaria abusando sexualmente de uma mulher. Nas imagens, essa pessoa aparece jogada em uma cama e se mostra aparentemente desacordada. A mulher não esboça qualquer reação.

Investigações

Por isso, a Polícia Civil investiga se ela se encontrava sob efeito de bebida alcoólica em grande quantidade ou de drogas ilícitas. O caso segue em apuração de forma sigilosa.

A Polícia Civil informa que "o homem foi preso preventivamente pelo crime de estupro e foi encaminhado para o Sistema Prisional, onde está à disposição da Justiça". A PC orienta que se outras mulheres tiverem sido vítimas, podem denunciar em uma delegacia.