Homem que atacou mulher salva por motorista, tenta estuprar nova vítima

Um motorista e passageiros de um ônibus conseguiram salvar uma mulher de um homem que tentou estuprá-la. Câmeras de segurança registraram a ação. O homem também é suspeito de tentar cometer outro crime de estupro contra outra mulher no dia 03 de novembro.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem aborda a vítima. Em outro ângulo, dois passageiros e o motorista do ônibus desembarcam e se aproximam dos dois. A mulher consegue se desvencilhar do suspeito, dirigindo-se ao grupo. O homem foge do local.

O incidente ocorreu na Zona Sul de São Paulo. O motorista deixou a vítima perto da delegacia para o registro da ocorrência. "Ele estava seguindo ela já. Já sabia para onde ia e o que ia fazer. Foi algo macabro; ia fazer o mal a ela. Foi por Deus que a gente passou e viu."

Outra vítima

Segundo a Polícia Civil, outra mulher relatou que também foi abordada na Zona Sul de São Paulo. O homem teria anunciado assalto, e quando ela disse que não tinha dinheiro, o homem a levou até um carro oculto por uma lona. O suspeito tentou forçá-la a entrar no veículo. No entanto, a mulher resistiu, empurrando o agressor, e outra mulher que estava na rua interveio, resultando em um confronto físico com o suspeito.

Nesta quinta-feira (9), um homem suspeito de tentar estuprar as vítimas chegou a ser conduzido para a delegacia, mas não foi reconhecido como o agressor. A polícia segue em busca do autor do crime.