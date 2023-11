Remo vence Meninos de Ouro pelo Campeonato Paraense Sub-17

Pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paraense Sub-17, o Remo venceu o Meninos de Ouro por 2 a 0 em partida realizada nesta segunda-feira (13), no Centro de Treinamento do Clube do Remo. Os gols da equipe azulina foram marcados por David e Andrey.

O técnico da equipe Sub-17 do Remo, Rogério Belém, celebrou o resultado e destacou a postura da equipe em busca do resultado. “Foi um primeiro tempo difícil para a equipe, a temperatura estava muita alta e isso complicou No segundo tempo viemos com outra postura, e com as mudanças táticas,conquistamos o resultado positivo”, disse o treinador.

Os jovens atletas do Leão seguem 100% na segunda fase da competição. Com três vitórias em três jogos, o Clube do Remo lidera o grupo D com nove pontos. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Santo Rosa no dia 15 de novembro no Estádio José Raimundo Roseno Araújo.