Após duas derrotas sob o comando de Diniz, Brasil enfrenta a Argentina pelas Eliminatórias

Depois de amargar resultados nada interessantes para ambos, Brasil e Argentina enfrentam-se nesta terça-feira (21), às 21h30, no estádio do Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Apesar disso, as seleções vivem momentos distintos, mas buscam reverter o cenário após derrotas para Colômbia e Uruguai, respectivamente.

O Brasil, em uma fase complicada, almeja retomar o caminho das vitórias. Desde a chegada do técnico Fernando Diniz, a equipe disputou cinco jogos: duas vitórias, um empate e duas derrotas, sem vencer nos últimos três. Na tabela, ocupa a quinta posição com sete pontos, tendo outras seleções à frente.

Uma nova derrota poderia acentuar essa má fase, tal como em 2001, quando o Brasil perdeu quatro jogos consecutivos, pela Copa das Confederações (França e Austrália), Eliminatórias (Uruguai) e Copa América (México), culminando na saída de Emerson Leão e no início do trabalho de Luiz Felipe Scolari, que, poucos meses depois guiou a seleção rumo ao pentacampeonato mundial.

Para o clássico desta terça-feira, o técnico enfrenta desfalques significativos. Vinicius Júnior se lesionou na coxa esquerda, Neymar passou por cirurgia no joelho e Ederson foi cortado por lesão no pé. Diante de tantos desequilíbrios, é provável que ocorra mudanças na escalação, com a possível entrada de Carlos Augusto e Gabriel Jesus logo de início.

Por outro lado, a Argentina respira com maior tranquilidade. Apesar da derrota para o Uruguai na última rodada, ela segue na liderança das Eliminatórias, com 12 pontos, enquanto os uruguaios seguem de perto com 10. Os argentinos venceram quatro dos cinco jogos disputados e querem a todo custo retomar o caminho das vitórias justamente contra o Brasil.

Brasil e Argentina possuem um extenso histórico de confrontos, com 108 partidas disputadas até aqui. São 43 vitórias para o Brasil, 26 empates e 39 vitórias da Argentina. Todavia, o Brasil não vence a Argentina há três jogos. O último embate ocorreu em 2021, pelas Eliminatórias para a Copa do ano seguinte e terminou em empate sem gols. Nas partidas anteriores, a Argentina venceu por 1 a 0 na Copa América de 2021 e também por 1 a 0 em amistoso realizado em 2019.

Ficha técnica

Local: Estádio do Maracanã - Rio de Janeiro (RJ)

Data: 23/11/2023

Hora: 21h30

Árbitro: Piedro Maza (CHI)

Árbitros assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

Quarto árbitro: Felipe Gonzalez (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

AVAR: Edson Cisternas (CHI)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Jesus, Rodrygo e Gabriel Martinelli

Técnico: Fernando Diniz

Argentina: Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Mac Allister e Enzo Fernandez; Lionel Messi, Nicolas González e Julián Álvarez

Técnico: Lionel Scaloni

