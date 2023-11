Mesmo com as ausências de Neymar e Vini Jr, Scaloni prega cautela no clássico: 'É o Brasil'

A Seleção Brasileira enfrenta a Argentina nesta terça-feira (21) sem as suas grandes estrelas: Neymar segue se recuperando de grave lesão no joelho, e Vinícius Júnior foi cortado por um problema físico sofrido contra a Colômbia. No entanto, para o técnico argentino Lionel Scaloni, isso não representa favoritismo aos atuais campeões mundiais.

“Estas grandes equipes têm substitutos. Se olharmos para o time que dizem que vai jogar, são todos jogadores de alto nível, jovens, rápidos, com experiência em times importantes. E com certeza o treinador terá algo preparado devido à falta de alguns. É o Brasil, sabemos tudo o que isso significa”, afirmou Scaloni em entrevista coletiva nesta segunda-feira (20).

Ambas as equipes vem de derrota nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. O Brasil perdeu por 2 a 1 em confronto contra Colômbia na última quinta-feira (16), e os argentinos conquistaram a primeira derrota desde que Scaloni assumiu como comandante da equipe, ao tropeçar em casa para o Uruguai por 2 a 0. A derrota, que também quebrou os 100% de aproveitamento dos hermanos nas eliminatórias, não abalou o técnico, que tratou como natural o resultado antes de viajar para duelar com o Brasil.

“Sempre dissemos que não éramos imbatíveis. Ficou evidente, além do resultado final. Temos que estar preparados para isso e continuar competindo. Ninguém gosta de perder e está muito claro, somos os primeiros que queremos nos recuperar. Há vezes que, até perdendo, o jeito é importante. O time, apesar de não ter feito um bom jogo, nunca deixou de buscar o seu estilo, para continuar tentando empatar. E isso é o que salva. Acho que o time competiu, e isso me deixa tranquilo”, disse o treinador.

Com Lionel Messi à disposição, os argentinos realizaram na manhã desta segunda-feira (20) seu último treinamento antes de viajar para o Rio de Janeiro para o confronto contra o Brasil, no Maracanã. Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília). Os argentinos lideram as eliminatórias sul-americanas, com 12 pontos. A seleção brasileira ocupa a quinta posição, com sete pontos.