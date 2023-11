Real Madrid dá detalhes sobre lesão de Vinicius Junior e não estipula prazo para retorno do atacante

O atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid, Vinicius Junior, deve ficar fora dos gramados por pelo menos dois meses e meio. A informação foi divulgada pelo clube do brasileiro, que sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda, na última quinta-feira (16), na partida entre Brasil e Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Segundo o informe do Real, a lesão teria atingido o tendão distal da coxa, e deixará o atacante de fora da partida entre Brasil e Argentina na próxima terça-feira (21), além do jogador, perder partidas com o clube merengue pelo Campeonato Espanhol, Champions League, Supercopa da Espanha e Copa do Rei.

A previsão é que Vini Jr. só retorne aos gramados por volta de fevereiro de 2024, mas, apesar da projeção, o Real se limitou a dizer que o retorno do brasileiro depende somente da evolução de seu quadro.

Vini Jr. deixou a partida entre Brasil e Colômbia ainda no primeiro tempo. Esta é a segunda lesão do atacante na temporada, antes, ele já havia sentido o mesmo músculo, mas na perna direita.