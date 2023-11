Brasil x Argentina: Diniz prepara mudanças para clássico pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Depois de duas derrotas significativas, a Seleção Brasileira enfrenta uma onda de mudanças para enfrentar a grande rival Argentina na próxima terça-feira (21), às 21h30, no Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Concentrados na Granja Comary, a equipe do Brasil realizou atividades no último domingo (19), o técnico Fernando Diniz tem testado formações e repetiu uma já utilizada em dias anteriores, com entrada do lateral-esquerdo Carlos Augusto, que entra no lugar de Renan Lodi, e do atacante Gabriel Jesus, que substitui Vinicius Junior que está lesionado.

Antes do início dos trabalhos táticos, Diniz reuniu 13 atletas. Além dos titulares, participaram da conversa o meio-campista Joeliton e o atacante Endrick, enquanto os outros reservas treinaram em outro campo. Os dois ficaram acompanhando as atividades dos titulares, no entanto, não se sabe se ambos foram testados.

O restante do time deve ser o mesmo da partida contra a Colômbia, na última quinta-feira (16), quando o Brasil perdeu por 2 a 1.

A Seleção encerra a preparação para o clássico nesta segunda-feira (20) e viaja de Teresópolis para o Rio de Janeiro. Se não houver mudanças de última hora, o Brasil entra em campo com: Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Jesus, Rodrygo e Gabriel Martinelli.