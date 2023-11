Após exames, CBF anuncia que Vinícius Júnior está fora do Brasil x Argentina pelas Eliminatórias

O atacante Vinícius Júnior não participará do clássico entre Brasil e Argentina, marcado para terça-feira (21) no Maracanã, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026. A decisão foi tomada após o jogador ser substituído no primeiro tempo da partida contra a Colômbia, apresentando uma lesão muscular na coxa esquerda. O tratamento será conduzido pelo Real Madrid.

Mesmo com a Seleção Brasileira de folga nesta sexta-feira (17), Vini Jr foi direto do Aeroporto do Galeão para uma clínica, onde realizou exames de imagem. O diagnóstico confirmou que o camisa 7 não estará disponível para enfrentar os argentinos.

O problema de Vini Jr surgiu por volta dos 20 minutos do primeiro tempo, resultando na sua substituição por João Pedro. Vale destacar que o jogador já havia ficado fora da Data Fifa de setembro devido a um problema semelhante, mas na coxa direita, quando sofreu um estiramento de grau 2 durante um jogo com o Celta, pelo Campeonato Espanhol, e sequer foi convocado.

Inicialmente, o técnico Fernando Diniz não convocará um substituto para Vini Jr, uma vez que a seleção brasileira já conta com 24 convocados. No entanto, a decisão final dependerá da avaliação de Gabriel Jesus, que não viajou para a Colômbia e permaneceu na Granja Comary para tratar uma lesão muscular, visando a possível participação no confronto com a Argentina.

Além de Vini Jr, o Brasil não contará com Ederson, Danilo, Casemiro, Neymar e Richarlison, todos ausentes devido a diferentes problemas médicos. Se estiver apto, Gabriel Jesus é o favorito para integrar o time titular.

Com sete pontos em cinco jogos, o Brasil ocupa a quinta posição nas eliminatórias, sendo prejudicado pela punição inicial de três pontos ao Equador, que está em sexto lugar, com a mesma pontuação. O clássico contra a Argentina encerra a temporada de 2023 na terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã.