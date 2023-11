Vini Jr. promete camisa a fã que teve presente ‘roubado’ em partida do Real Madrid; veja o momento

Nem a vitória do Real Madrid em cima do Valencia, por 5 a 1, foi capaz de deixar uma pequena fã de Vinicius Jr feliz. A menina, que assistia à partida no Santiago Bernabéu e exibia um cartaz do ídolo, ganhou a camisa durante o intervalo da partida, quando o brasileiro jogou a peça em sua direção, na arquibancada. Um homem, no entanto, tomou a camisa a força.

O momento foi flagrado pela emissora Deportes Cuatro. As imagens mostram que antes de chegar à garotinha, a camisa cai antes da arquibancada, quando um segurança pega e entrega a peça, neste momento um homem agarra e toma a força a camisa 7 de Vini Jr.

Veja o momento:

Um senhor que acompanhava a criança tenta convencer o homem a entregar a camisa a ela, pois era um presente do brasileiro para a pequena fã, no entanto, não obtém sucesso. A menina começa a chorar logo em seguida, enquanto o homem se exibe para fotos com a camisa.

A torcida do Real Madrid se revoltou com a cena nas redes sociais e chamaram a atenção de Vinicius Junior para o caso. Na última segunda-feira (13), o jogador prometeu um encontro com a pequena torcedora, que se chama Adriana, e uma nova camisa autografada.

“Olá, Adriana, sou Vini. Lamento o que ocorreu no jogo. Tenho aqui a camisa, vou autografá-la para você. Nos vemos em breve e vamos tirar uma foto juntos”, disse o jogador no vídeo.

Segundo a imprensa espanhola, Adriana deve ser recebida pelo ídolo no próximo jogo do Real Madrid no Santiago Bernabéu, que será contra o Napoli, pela Champions League. A pequena torcedora deve conhecer o ídolo, Vini Jr, e os outros jogadores da equipe merengue.