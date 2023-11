Valencia relembra caso de racismo a Vini Jr. e orienta torcida antes de partida contra Real Madrid

Antes de enfrentar o Real Madrid, no próximo sábado (11), o Valencia enviou uma carta aos 579 torcedores que estarão no estádio para acompanhar o duelo. No documento, a equipe de Rubén Baraja relembra o episódio de racismo contra Vini Jr. em maio deste ano e dá recomendações aos fãs que compraram ingressos para a partida válida pela LaLiga.

VEJA MAIS

Na carta, o clube cita o caso durante o Campeonato Espanhol como um desagradável episódio ocorrido na temporada passada. O Valencia ressaltou ainda que os insultos disparados ao jogador brasileiro deram um rótulo de torcida racista que não condiz com os ideais do time.

"Como disse o nosso treinador, Rubén Baraja, como clube e como torcedores devemos nos posicionar "contra aqueles que nos acusaram de ser o que não somos". E a melhor forma de o fazer é dar o exemplo nas arquibancadas do Santiago Bernabéu, onde haverá muitos olhos e muitas câmeras sobre nós", afirma um trecho.

Ainda no comunicado, a equipe de Baraja condena o crime contra Vinicius Jr. e afirma que o racismo precisa ser erradicado da sociedade. Aos torcedores, o clube reforçou a importância de honrar os reais valores do time espanhol e que espera do próximo duelo uma torcida respeitosa como o "Valencianismo" costuma ser.

Confira a carta na íntegra:

"Caro valenciano,

Muito obrigado por adquirir o seu bilhete de visitante para torcer pelo Valencia no próximo sábado, no jogo contra o Real Madrid. Seu apoio mais uma vez será fundamental para impulsionar o time em busca de uma importante vitória.

Como sabem, na sequência do desagradável incidente ocorrido no jogo da época passada no Camp de Mestalla, nos últimos meses fomos rotulados com algo que não representamos. O Valencianismo não é uma torcida racista, nem o Mestalla é um estádio racista. Não são esses os valores que nos identificam.

Como disse o nosso treinador, Rubén Baraja, como clube e como adeptos devemos posicionar "contra aqueles que nos acusaram de ser o que não somos" e a melhor forma de o fazer é dar o exemplo no Santiago Bernabéu, onde estarão muitos olhos e muitas câmeras sobre nós.

O racismo não tem lugar no futebol nem na sociedade e para erradicá-lo é necessário o envolvimento de todos. Também aqueles que nos acusaram injustamente por causa daqueles que proferiram insultos racistas, a quem o Valencia aplicou em questão de horas a sanção mais severa prevista: a expulsão do estádio para sempre.

O Valencia CF reivindica a sua posição clara contra qualquer tipo de discriminação. Vamos aproveitar o jogo, vamos incentivar os nossos jogadores acima de qualquer provocação e honrar os valores que nos caracterizam.

VALOR!"

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões editora web de OLiberal.com)