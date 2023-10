Vinícius Júnior depõe sobre insultos raciais e Valencia critica: 'Mentiras infundadas'

Vinícius Júnior, 23, depôs nesta quinta-feira (5), no Tribunal de Madrid, no processo que investiga atos racistas cometidos contra ele em Valência, durante uma partida entre o Real Madrid e Valencia, em maio deste ano.

“Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é normal na La Liga”, desabafou o jogador após o episódio. Na audieñcia, Vini Jr. reafirmou ter sido vítima do episódio e expressou o desejo de seguir com o processo.

Segundo a ‘EFE’, o brasileiro teria dito que as ofensas foram direcionadas à cor de sua pele e que os cânticos se espalharam por todo o estádio Mestalla.

Além do jogador, o tribunal contou com a presença de Manuel Izquierdo, advogado dos três jovens identificados pelos insultos e proibidos de entrar no estádio para sempre. De acordo com ele, Vini Jr. “teve uma atitude arrogante” e que “provocação é inerente ao futebol”.

Éder Militão, zagueiro e companheiro de Vinícius no Real Madrid, também deve prestar depoimento no caso. O clube merengue e representantes da La Liga acompanham a investigação.

Valencia rebate depoimento de Vini Jr.

Em comunicado oficial, o Valencia criticou o depoimento do atleta à justiça espanhola. De acordo com a nota, o clube expressou “surpresa, rejeição e indignação”, ainda afirmando que o racismo não deve ser combatido com “falácias ou mentiras”.

“Em relação à informação publicada sobre a declaração prestada em tribunal pelo jogador de futebol Vinícius Jr., afirmando que todo o estádio Mestalla o lançou insultos racistas no jogo entre Valencia CF e Real Madrid CF na temporada passada, o Clube deseja manifestar a sua surpresa, rejeição e indignação”, inicia a carta.

“O racismo não tem lugar no futebol nem na sociedade, mas não pode ser combatido com falácias ou mentiras infundadas”, finaliza o clube.

(*Beatriz Moura, estagiária de jornalismo sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)