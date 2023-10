Ex-Seleção e outros dois jogadores estariam 'apalavrados' com o Flamengo para 2024, diz jornalista

Após acumular quatro vice-campeonatos no ano, o Flamengo já está em movimento visando a temporada de 2024. A busca por reforços de peso é a estratégia adotada pela equipe.

Segundo informações trazidas pelo jornalista Jorge Nicola, o Flamengo já teria chegado a acordos verbais com três jogadores de renome. São eles: Bruno Méndez, atualmente no Corinthians; Oscar, que atua pelo Shanghai Port, na China; e De La Cruz, jogador do River Plate, na Argentina.

Confira a situação de cada um desses atletas

Bruno Méndez

O jogador uruguaio está com os termos do contrato praticamente selados com o Flamengo. No entanto, ele tem se mostrado relutante em assinar um pré-contrato, preocupado com a possível complicação de sua situação atual no Corinthians.

Oscar

O meio-campista já teria acertado sua vinda para o Flamengo desde o ano de 2022. Ele se comprometeu a defender as cores do Rubro-Negro assim que conseguisse a liberação do Shanghai Port, clube chinês. Além disso, existe a possibilidade de uma rescisão de contrato, o que poderia torná-lo um jogador livre já em janeiro de 2024.

De La Cruz

O River Plate, por sua vez, ainda não liberou o jogador para evitar reforçar um rival na Copa Libertadores, mesmo com De La Cruz demonstrando interesse em fazer parte do elenco do Flamengo para o ano de 2023. O Rubro-Negro demonstrou disposição em atender às exigências financeiras do River Plate, que pede 16 milhões de dólares (equivalente a R$ 82,5 milhões), embora prefira um pagamento parcelado, diferente da exigência argentina por pagamento à vista.