Zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, anuncia término de seu casamento após rumores de traição

O zagueiro do Flamengo, Léo Pereira, anunciou o término de seu casamento com a influenciadora Tainá Castro, após rumores de traição. Segundo informações do jornalista Léo Dias, o jogador teria sido infiel a sua então esposa e ido para uma "noitada" com Gabigol. No entanto, o jogador negou as especulações, mas confirmou o fim do relacionamento

Através das redes sociais, o zagueiro confirmou a separação e afirmou que não escondeu o fim do relacionamento. Leo Pereira também destacou que sempre respeitou sua ex-mulher. "Não houve traição nenhuma! Eu e Tainá sempre nos respeitamos muito. Foi assim enquanto estávamos juntos e isso não mudou agora depois do término. O término foi uma escolha de ambos, que em comum acordo optamos por não ficarmos mais juntos", disse.

Esta não é a primeira vez que uma suposta traição de Léo vem à tona. Em abril de 2021, durante a pandemia, o jogador rubro-negro foi filmado em uma festa com funk e pagode na comunidade do Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o que causou uma crise no casal.

O relacionamento dos dois era admirado por torcedores do Flamengo, principalmente por Tainá estar sempre interagindo nas redes sociais com os flamenguistas. A influenciadora, que tem mais de 40 mil seguidores no Instagram, apagou todas as fotos com Léo, mas ainda não se pronunciou sobre o fim do casamento.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)