Uma semana após o término com Sandy, Lucas Lima é visto em loja de móveis

Uma semana após anunciar o fim do casamento com Sandy, Lucas Lima foi visto visitando uma loja de móveis, na última segunda-feira (02), em Campinas, no interior de São Paulo (SP). Lucas aparece na companhia do filho, Theo, de 9 anos, numa loja próxima ao condomínio onde morava durante o casamento com Sandy. O registro foi publicado pelo jornalista Lucas Pasin.

Sandy e Lucas apareceram juntos no "Altas horas", do último domingo (1º), falando da separação. Na ocasião, o músico contou que os dois estão separados há cerca de um mês, mas que seguem amigos. Sandy informou, inclusive, que eles vão viajar juntos para a turnê que ela vai fazer na semana que vem pela Europa.