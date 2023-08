Sandy diz que sabe 'dar aula' de masturbação e usa vibrador: 'Eu sei ensinar sobre isso'

Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, a cantora Sandy, 40, defendeu a importância da masturbação como forma de autoconhecimento do próprio corpo e dos desejos sexuais.

"Lógico [que me masturbo]. Quem não? Eu sei ensinar sobre isso. Super vale. Acho super importante isso. As mulheres têm que se conhecer. Antes de a gente querer que o parceiro conheça a gente ou faça o que a gente quer, a gente tem que saber pedir", falou ao detalher sobre o tempo que passa longe do marido, Lucas Lima.

A cantora contou ainda que busca se satisfazer com a masturbação e até destacou que sabe dar aula de como se masturbar. Sandy foi questionada pelas apresentadoras Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank sobre como seria esse ensinamento, a cantora disse que prefere demonstrar para elas na intimidade, longe das câmeras.

Em outro momento do podcast, Sandy também admitiu que usa vibradores. Entretanto, apesar de falar que tem brinquedinhos, a artista preferiu não especificar qual o modelo que usa.

Há alguns anos, a cantora gerou polêmica na web ao revelarem entrevista a "Playboy" que "é possível ter prazer anal". Na ocasião, ela se posicionou no seu perfil no Twitter, que a frase foi distorcida: "Não foi bem aquela a minha resposta. Mas, tá valendo a brincadeira... rs... Eu nunca falei e não falo detalhes sobre minha vida sexual".