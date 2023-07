Sandy fala de parceria com Wanessa Carmargo: 'uma oportunidade de deixar essa história para trás'

No projeto “Nós, Voz, Eles - Ao Vivo”, Sandy convidou 12 artistas para fazer parte desse projeto, entre eles Wanessa Camargo. Nesta quinta-feira (6), a cantora recebeu a imprensa do Brasil para falar sobre o show. A cantora se juntou a Wanessa para a música "Leve".

Recentemente, surgiram alguns vídeos de como as artistas atentem os fãs. Sandy explicou que as imagens em questão foram editadas, e que esse tipo de notícia ele nem vê "porque não vale a pena, esse tipo de coisa é cilada".

A cantora ainda falou que essa parceria musical entre ela e Wanessa destacam o que elas têm de melhor, que é o amor pela arte, e que toda a rivalidade que foi criada quando elas eram adolescentes, fez mal naquela ocasião.

VEJA MAIS

"Essa parceria para a gente foi interessante, ver essa recepção, e colocar para trás de uma vez essa rivalidade que as pessoas colocaram no passado nas nossas vidas e nunca teve a ver com a nossa realidade. Mas foi bom agora para encerrar de uma vez por todas com essa questão, com uma coisa construtiva, que é a nossa música", pontua Sandy.

"Essa música serviu para falar assim: 'olha aqui, somos amigas e não somos rivais'. Gravamos uma música linda juntas, com significado para as duas, é uma oportunidade de deixar essa história para trás, que nunca teve nada a ver", finaliza.