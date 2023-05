Sandy e Wanessa Camargo participam do Domingão com Huck e web reage: 'dia histórico'

As cantoras Sandy e Wanessa Camargo, ambas de 40 anos, participaram do Domingão com Huck, na tarde de ontem, 28, e a aparição das duas juntas movimentou a web, que considerou um "dia histórico". Relembraram histórias em comuns e cantaram juntas.

Sandy tem 33 anos de carreira, 10 anos a mais que Wanessa, que tem 23 anos. Mas quem pensa que esta é a primeira aparição das amigas, engana-se, pois as cantoras revelaram que já estiveram juntas em um programa de TV, em uma época que "nem sabiam cantar". "Uma vez, antes de eu começar a cantar, na saudosa e maravilhosa Hebe [Camargo]. Eu nem sabia cantar", disse Wanessa.

“A gente tinha 13 ou 14 anos. [...] Neste dia, cantamos de improviso uma música da Celine Dion”, relembrou Sandy. Confira a publicação que a cantora compartilhou: