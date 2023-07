Sandy fala por sua preferência em usar roupas pretas e em tons escuros

Sandy vive mais um momento especial em sua carreira com o lançamento do projeto audiovisual “Nós, Voz, Eles - Ao Vivo”, gravado no final do ano passado, no Vibra São Paulo. Nesta quinta-feira (6), ela recebeu a imprensa para falar sobre este trabalho.

Com muitos boatos que rolam na internet, além de fofocas, a cantora foi questionada por sempre usar preto. Será uma superstição? Sem querer deixar os fãs tristes, Sandy disse que não tem um motivo específico.

"Porque preto vai muito bem no palco, amo preto, acho muito elegante e no palco, show. Além disso, os tons escuros ficam muito bem no meu cenário. Na maioria das vezes tem as histórias, tem menos profundidade, nuances, é só porque ficou bonito, as roupas mais produzidas, conceituais, mais elaboradas, você sempre vê muito mais em tons escuros, só isso mesmo", pontuou.

O álbum completo “Nós, Voz, Eles - Ao Vivo” conta com 12 convidados especiais, pode ser ouvido em todas as plataformas de streaming e o registro com a íntegra do show está disponível no canal oficial da artista no YouTube.

Esse projeto tem a assinatura de Sandy na direção artística, Douglas Aguillar e Fran Landhin na direção-geral. O músico Lucas Lima, que assina a direção musical, também participa como um dos convidados especiais ao lado de um seleto time: Agnes Nunes, o pianista Amaro Freitas, Anavitória, Melim, Maria Gadú, IZA, Thiaguinho, Xororó, OUTROEU, Vitor Kley e Wanessa Camargo.