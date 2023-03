Relembre alguns shows que aconteceram no estádio Mangueirão

Próximo da data de reinauguração do novo Mangueirão, Cássio Andrade, da Secretaria de Estado Esporte e Lazer (SEEL), informou os novos valores dos ingressos do estádio que além de jogos também poderá receber eventos diversos.

Considerada como a maior arena do Norte do Brasil, o 'Mangueirão' já foi palco de diversos shows, incluindo de artistas internacionais. Belém foi a primeira capital do país que recebeu o grupo porto-riquenho Menudo, durante a turnê que fizeram há quase 40 anos. A “boy band” teve em sua formação nomes como Ricky Martin, que na época era um adolescente, Robi Draco Rosa, Ray Reyes, Charlie Massó e Roy Rosselló, e fez sucesso nos anos 80, principalmente entre os jovens da geração. Na época em que se apresentaram em Belém, em 1985, o estádio ainda era chamado de “bandola”, pois estava inacabado.

O grupo “Balão Mágico” também esteve na capital paraense e se apresentou no local. A passagem dos artistas foi marcada pela multidão de pessoas que estavam presentes no evento.

A dupla de irmãos, Sandy e Jr., também se apresentaram em Belém no estádio. Em 2004, eles reuniram cerca de 10 mil pessoas, em sua maioria crianças, para o show que fazia parte da turnê “Identidade”, que teve a abertura em Manaus. Na ocasião, os pais dos artistas Xororó, da dupla com Chitãozinho e Noeli estavam presentes, acompanhando os filhos.

Em 2017, o estádio recebeu o festival Villa Mix, um dos maiores do país. Diversos artistas se apresentaram como a dupla Jorge e Mateus, Xand Avião, o DJ Alok, Matheus e Kauan entre outros. O evento teve quase 12 horas de duração.

Com a reforma, que acontece desde o início de 2021, o estádio poderá receber diversos eventos além dos esportivos, para ajudar com os custos do local, como afirma o secretário. “A área do campo, através de um piso moderno 'easyfloor', vai permitir a utilização do espaço para a realização de shows e eventos, que irão aumentar a arrecadação do estádio”, disse em entrevista ao vereador de Ananindeua 'Bob Fllay'. Com a capacidade inicial de abrigar cerca de 35 mil pessoas, o local agora amplia o número para 50 mil de público. Novos bancos e arquibancadas foram colocados no local. Restaurantes, novas rampas e camarotes estão entre as mudanças feitas na construção.

A reinaguração do Mangueirão está marcada para acontecer no próximo dia 9 de abril. Antes da data há a previsão que aconteçam dois eventos testes.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)