BBB 23: O que é a 'Casa do Reencontro'? Entenda a nova dinâmica do reality show

Os eliminados do Big Brother Brasil 23 terão uma nova chance para ganhar o prêmio milionário da casa. Nesta terça-feira (21), os ex-participantes entrarão na “Casa do Reencontro”, onde vão disputar, ao lado do eliminado de hoje (Domitila, Fred ou Gabriel), duas vagas para voltar ao programa.

Quais eliminados estarão na “Casa do Reencontro”?

Marilia;

Gabriel;

Tina;

Paula;

Cristian;

Gustavo;

Fred Nicácio;

Key Alves;

Larissa;

Além destes, o participante eliminado no paredão de hoje, 21, formado por Domitila, Fred e Gabriel Santana, também irá direto para o confinamento.

Quem não participará da "Casa do Reencontro"?

Bruno Gaga, que desistiu do programa, Mc Guimê e Cara de Sapato, eliminados por importunação sexual, não entrarão na dinâmica.

Quando começa a “Casa do Reencontro”?

Os ex-participantes entrarão na “Casa do Reencontro” após o resultado do paredão desta terça-feira (21). Eles já estão isolados em outro local desde o domingo (19), onde aguardam para iniciar a disputa.

Quando sai o resultado da “Casa do Reencontro”?

Os dois mais votados pelo público voltam ao Big Brother Brasil na noite de quinta-feira (23) e entram novamente na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Como funcionará a “Casa do Reencontro”?

Ambos os participantes retornarão ao BBB sem imunidade, além de não terem a chance de participar das duas provas desta semana: do Líder e do Anjo.

