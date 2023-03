Quem é Arturo Carmona? O affair de Dania Mendez que culpou a influencer por assédio sofrido no BBB23

Após falas polêmicas durante o "La Casa dos Famosos", sobre ter culpado a mexicana Dania Mendez pelo assédio sexual que sofreu no BBB23, o ator Arturo Carmona foi eliminado do reality show mexicano. O ator, que viveu um romance com Dania durante o confinamento, culpa a ex-affair pelos comportamentos desrespeitosos de MC Guimê e Cara de Sapato durante o programa brasileiro.

Arturo foi eliminado em um Paredão contra Osmel Sousa, participante que foi alvo de críticas após fazer comentários negativos sobre a aparência de Domitila. A saída do ator foi esperada pelos fãs de Dania tanto no México quanto no Brasil. Isso porque a relação entre os dois tinha se mostrado tóxica ao longo do confinamento.

Quem é Arturo Carmona?

Arturo é um ator mexicano, de 46 anos. O artista já participou do Big Brother VIP, no México, em 2005. No ano seguinte, ele ingressou no elenco da telenovela "Duelo de Pasiones" e, desde então, coleciona alguns trabalhos no audiovisual do país. Seu papel mais recente foi para a série "Los Ricos También Lloran", em 2022.

Atualmente, era integrante do “La Casa de Los Famosos 3", e o ator chegou a beijar a também atriz e modelo cubana Aylín Mujica, no início da edição. Porém, com a eliminação precoce da amada, ele prontamente se aproximou de Dania e os dois formaram o primeiro casal da temporada do reality show.

Vale destacar que o relacionamento de Dania e Arturo havia acabado, mas eles decidiram reatar na semana passada, quando o ator foi Líder e a convidou para um jantar. Por isso, há grandes expectativas de como ficará a relação dos dois após a passagem da influenciadora pelo BBB 23.

