O que rolou na madrugada desta terça-feira, 21, no BBB 23? Pizza, treta e cantoria

A madrugada desta terça-feira, 21, no BBB 23 após o Jogo da Discórdia acabou literalmente em pizza e foi regada a papos quentes, confusão e embates. Confira.

Ao terminar o Jogo da Discórdia, os confinados apontados como Protagonistas jantaram pizza. Bruna Griphao e Domitila Barros ganharam as plaquinhas e durante o jantar repercutiram o jogo.

Indigestão? Depois do jantar nada agradável Bruna Griphao foi desabafar no Quarto Deserto e Aline Wirley comentou sua fala. "Por vocês três serem pessoas brancas. E foi a pergunta que eu fiz hoje de manhã pra você, onde será que afeta ela, você assim? E pode ser, pode disparar muitos gatilhos sim, Bruna", disse a cantora.

Aline Wirley chamou Sarah para conversar e chorou após falar sobre o comentário de Bruna no jantar com Domitila. Sarah Aline disse que era um tema sensível e que não poderia ter certeza de nada.

Mas nem só de treta e choro se fez essa madrugada, porque os Brothers e Sisters resolveram cantar na Casa mais vigiada do Brasil. Gabriel Santana, Marvvila, Sarah Aline, Bruna Griphao e Aline Wirley cantaram "Te liguei" do cantor Vitão no banheiro. Já na xepa Ricardo cantou romanticamente para Sarah Aline.

A casa pegou fogo e não foi fogo no parquinho. Os confinados conversaram sobre sexo e Bruna Griphao, Fred, Gabriel Santana e Marvvila revelaram quais músicas gostam de ouvir durante o ato sexual. Falaram também sobre brinquedos eróticos, fantasias, etc. Bruna disse que gostaria de ter u quarto de sexo e Fred confirmou que já visitou um cômodo com esta finalidade na casa de um amigo.