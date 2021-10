Lucas Lima pede nude para Sandy e reage à resposta: 'Deselegante'

Lucas Lima, marido de Sandy, compartilhou no seu Instagram uma conversa hilária com a cantora após a queda do Whatsapp, Instagram e Facebook, na última segunda-feira (4). Segundo ele, a conversa foi uma sequela do apagão. As informações são da Quem.

No bate-papo, que fez sucesso entre seus seguidores, o músico pede para a esposa enviar nudes, que são fotos sensuais ou nuas. Sandy, por sua vez, atende o pedido do marido e envia uma coleção de batons nudes. Desapontado com a resposta, ele diz "deselegante", confira: